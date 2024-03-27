Щенок бигля впервые увидел зеркало и... раздался эпический вой. Хозяйка всё сняла на камеру

Что происходит, когда щенки впервые видят себя в зеркале?

Когда вы впервые приносите домой нового щенка, одним из лучших этапов является то, как он впервые увидит зеркало. Они, кажется, никогда не узнают, что зеркало — это отражение.

Недавно щенок новой хозяйки бигля впервые увидел зеркало, и ее реакция на него очень типична. Здесь она определенно продемонстрировала некоторые из своих лучших черт бигля, в том числе эпический вой.

Хозяйка Суши, должно быть, была в восторге от просмотра этого ответа, чтобы опубликовать это. Откуда у такой маленькой собачки такие большие легкие?!

Суши всего несколько месяцев, но ее сумасшедший характер покорил Интернет. Всего за последние несколько месяцев она собрала более 100 000 подписчиков и 5 миллионов лайков на всех своих видео. С тех пор, как ей было всего несколько недель, Суши выла и делала все возможное, чтобы привлечь всеобщее внимание, и как только она нашла зеркало, все было кончено.

Бигли известны своим громким воем, и это отчасти делает их отличными компаньонами на охоте. Они не только могут вынюхивать награду, но и их ревущий вокал помогает проводникам отслеживать их, пока они мчатся по лесу. Их намного легче найти, даже если вы разлучитесь, пока они следят. Суши не охотник, но с таким воем у нее определенно была бы многообещающая карьера, если бы она захотела!