Мужчина научил своих коз работать лайками и катать его на роликах. На видео что-то необычное

Есть много способов тренировать наших животных. Мы можем взять их на прогулку, пробежку или даже поплавать. Однако не каждый день можно увидеть коз на прогулке, тянущих человека на роликовых коньках, и это просто потрясающе!
Посмотрите это видео от 3 марта, чтобы увидеть эту уникальную форму упражнений.
Поговорим о многозадачности! @mylittlehikinggoats не только выводит на пробежку свою немецкую овчарку , но и тренирует двух своих коз.
Женщина несет ведро с кормом, чтобы побудить коз следовать за ней. Тем временем мужчина катается на роликовых коньках, держась за поводки, и его тянут с заметной скоростью.
Я не знаю, кому пришла в голову эта идея, но для ее реализации потребовалась некоторая смелость и умение. Хотя это выглядит очень весело, неровная поверхность могла бы быстро закончить эту игру, если бы не хорошее ядро, сила и баланс.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.