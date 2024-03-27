Вот за что кошка кусает вас за пальцы: ответ удивил всех любителей кошек

Ученые ответили, почему кошка кусает вас за пальцы

3:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда кошка кусает человека за пальцы, это может быть неожиданным и даже болезненным, однако за этим действием могут скрываться различные причины: от игривости до стресса, от проявления привязанности до реакции на болезнь.

Фото: openverse.org by Fabian is licensed under CC BY 3.0.

Мы постараемся разобраться в причинах такого поведения кошек и рассмотрим, что могут означать эти укусы.

Веселье

Одной из самых простых причин, по которой кошка может кусать пальцы человека, является ее веселое настроение.

Многим кошкам нравится жевать, поэтому если питомец внезапно вцепился в пальцы, он мог решить, что они стали его любимой игрушкой для жевания.

Такое поведение обычно не вызывает беспокойства, если только кошка не наносит вреда. В таком случае ее следует отучить, отводя руку и выражая болевые ощущения, когда она кусается. В конечном итоге питомец начнет понимать, что укусы причиняют человеку боль, и ему следует остановиться.

Запах еды

Если кошка кусает пальцы после того, как человек только что готовил или ел, есть вероятность, что она почувствует вкус остатков пищи.

После мытья рук большинство людей не могут уловить аромат мяса, который может показаться кошкам привлекательным. У кошек обоняние сильнее, чем у людей, поэтому вполне возможно, что она все еще может учуять запах пищи.

Проявление привязанности

Кошки проявляют свою привязанность по-разному. Иногда они будут приставать, в других случаях игнорировать, а иногда могут и укусить.

Если кошка часто кусает пальцы хозяина, возможно, это выражение привязанности.

Простой способ проверить это - предложить кошке жевательную игрушку вместо пальца. Если кошка игнорирует игрушку и продолжает кусать пальцы, то это может быть признаком проявления любви к человеку.

Перевозбуждение

Независимо от того, бежит кошка от стресса или атакует его, перевозбужденный питомец может вести себя странно. В некоторых случаях чрезмерная стимуляция может привести к тому, что кошка начнет грызть пальцы человека.

Это особенно актуально, если человек гладит кошку. Хотя кошкам нравится, когда их гладят, терпимость к физическому контакту имеет временные ограничения. Если продолжать гладить питомца, он может укусить ближайшую часть тела, которой являются пальцы.

Чтобы предотвратить это, следует следить за признаками перевозбуждения у кошки и прекращать гладить ее, когда она начинает проявлять необходимость атаковать.

Прорезывание зубов

Часто котенок начинает кусать пальцы человека из-за прорезывания зубов. Как и у людей, прорезывание зубов у котенка может быть болезненным, поэтому он начинает жевать все подряд, чтобы снять боль.

Через восемь недель котенку должно пройти прорезывание зубов, но привычка жевать пальцы может остаться.

Желание внимания

Хотя кошки иногда могут вести себя отчужденно, они являются социальными животными. Когда кошка желает общения, она приходит к человеку, и если он не реагирует, она может укусить за пальцы, чтобы привлечь внимание.

Если она кусает пальцы, а потом убегает и снова обращает на вас взгляд, это может быть признаком того, что она хочет играть.

Стресс или тревога

Когда кошка испытывает стресс или тревогу, она может искать утешения в жевательной игрушке. Если пальцы станут этой игрушкой, она будет кусать их каждый раз, когда почувствует себя плохо.

Если кошка испытывает стресс или беспокойство, в первую очередь следует исключить возможность проблем со здоровьем.