Обязательно смажьте: названы лучшие растительные масла для собак

Всем известно, что добавление качественного растительного масла в рацион является одним из самых простых способов улучшения состояния организма и общего самочувствия.
Однако, не только людям, но и нашим питомцам может быть полезно использовать растительные масла.
Эксперты отмечают, что некоторые варианты также могут быть полезны для наших домашних животных. Какие растительные масла можно добавлять в рацион собаки:
Масло льна
Льняное масло является одним из лучших вариантов как для людей, так и для собак. У него отличный химический состав, оказывающий положительное влияние на организм животного.
Благодаря ему можно также заметить значительное улучшение состояния шерсти любимца. Рекомендуется добавлять всего пять миллилитров масла на каждые пять килограммов веса.
Конопляное масло
Хотя конопляное масло может быть не самым доступным по цене, оно обладает своими преимуществами. Особенно стоит отметить его положительное влияние на работу сердца, что важно для пожилых питомцев.
Поэтому конопляное масло также стоит рассмотреть для добавления в рацион.
Подсолнечное масло
Рекомендуется выбирать нерафинированное подсолнечное масло для своего питомца. Оно приносит значительную пользу для улучшения состояния шерсти.
Кроме того, обычное подсолнечное масло в целом оказывает положительный эффект на здоровье животного.
Оливковое масло
Для собак следует выбирать только лучшее масло с маркировкой "extra virgin". Оно оказывает комплексное воздействие на организм питомца. С его помощью можно укрепить иммунитет и сердечно-сосудистую систему животного.
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