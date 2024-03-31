Пушистый сладкоежка: можно ли угощать кошку мороженым

Многие замечали, что их котики тянутся за сладкими продуктами. Портал "Белновости" предостерегает хозяев от того, чтобы угощать своего любимца сладостями.
Бывает трудно устоять, когда мурлыка с умоляющим взглядом смотрит на мороженое. Но здесь нужно проявить силу воли, так как животные склонны к сахарному диабету. Кроме того, при регулярном поощрении питомца сладким, у него может ухудшиться зрение и появится лишний вес.
Кроме того, кошка не получает удовольствия от сладкого вкуса. Она просто не может распознавать его. Сгущённое молоко может ей нравиться из-за высокой жирности этого продукта. Скорее всего, пушистику не хватает каких-то питательных веществ. Сбалансировав его рацион, можно решить проблему.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.