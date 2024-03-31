"Под диваном удобнее": ветеринар рассказала, почему кошка отказывается ходить в лоток

Воспитанный питомец сделает свои дела не в лоток лишь в исключительных случаях, например, когда хозяин закрыл дверь в комнату, где стоит лоток или там слишком грязно. Но бывают ситуации, когда котик делает это регулярно. Ветеринарный врач Жанна Каштанова объяснила, почему так происходит, передаёт портал "Питомцы".
Во-первых, у питомца может развиться отвращение или страх перед лотком, если имел место негативный опыт. Например, во время процесса его кто-то напугал. Во-вторых, кот помечает своим запахом территорию, чтобы чувствовать себя в безопасности.
Ветеринар посоветовала обратиться к специалисту, чтобы исключить наличие патологий у животного. Питомцу сделают УЗИ мочевыделительной системы, исследуют ЖКТ. Затем нужно выбрать наполнитель, который понравится пушистику. Хозяин должен следить за тем, чтобы лоток всегда был чистым. Часто таких действий бывает достаточно, чтобы решить проблему.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.