Совет тем, кто взял собаку на передержку: лайфхак, как успокоить животное

Кинологи рассказали, как успокоить собаку на передержке

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Отношение между собакой и её хозяином часто бывает особенно тесным и прочным. Однако, когда хозяин отсутствует, например, из-за работы или других обстоятельств, у питомца может возникнуть чувство одиночества и раздражения. Как помочь собаке пережить это состояние? Вот несколько методов, которые могут оказаться полезными:

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Найдите занятие

Собаки, как и люди, нуждаются в разнообразии и занятиях. Предоставьте вашему питомцу интересные игрушки или задания, которые помогут ему развлечься в ваше отсутствие. Это может быть игра с мячом, интеллектуальные игрушки или даже специальные пазлы для собак.

Создайте уютное место

Обустройте место, где ваша собака может чувствовать себя комфортно и уютно в ваше отсутствие. Это может быть её любимое место для отдыха с вашими предметами одежды или предметами, которые имеют ваш запах, чтобы создать ощущение близости.

Используйте ароматерапию

Ароматы могут оказать успокаивающее воздействие на собак. Рассмотрите использование диффузора с эфирными маслами, такими как лаванда или мелисса, чтобы создать спокойную атмосферу в вашем доме.

Предоставьте звуковое сопровождение

Оставьте включенным радио или музыку на время вашего отсутствия. Мягкая и спокойная музыка может помочь снять стресс у вашей собаки и создать атмосферу умиротворения.

Регулярные прогулки и физическая активность

Помимо умственной стимуляции, ваша собака также нуждается в достаточном количестве физической активности. Регулярные прогулки и игры помогут вашему питомцу не только физически развиваться, но и уменьшат уровень тревоги и стресса.

Постепенная адаптация

Если ваше отсутствие будет длиться долгое время, постепенно адаптируйте собаку к этой ситуации. Начните с коротких периодов отсутствия, постепенно увеличивая время. Это поможет вашей собаке привыкнуть к вашему отсутствию и снизит её беспокойство.