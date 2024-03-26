Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чемпион ОИ Кафельников: МОК не имеет права требовать осуждения СВО у российских атлетов
Иранцы стали лидерами по посещению Турции в начале 2024 года
Шестиклассница из Волгограда случайно отравилась тосолом
Факторы, воздействующие на долголетие
АСВ не обнаружило признаков банкротства в СК "АрсеналЪ"
Бомбоубежищ в Красноярске почти нет, сообщил мэр Логинов
Учёные выяснили, что Скандинавия "родилась" в Гренландии
Самые востребованные специальности в Красноярске в марте 2024 года
ФСБ обнародовала обыски у чиновников из Московского региона и Ставропольского края
Совет тем, кто взял собаку на передержку: лайфхак, как успокоить животное

Кинологи рассказали, как успокоить собаку на передержке

2:00
Зоосфера » Собаки

Отношение между собакой и её хозяином часто бывает особенно тесным и прочным. Однако, когда хозяин отсутствует, например, из-за работы или других обстоятельств, у питомца может возникнуть чувство одиночества и раздражения. Как помочь собаке пережить это состояние? Вот несколько методов, которые могут оказаться полезными:

Кинологи рассказали, как успокоить собаку на передержке
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Найдите занятие

Собаки, как и люди, нуждаются в разнообразии и занятиях. Предоставьте вашему питомцу интересные игрушки или задания, которые помогут ему развлечься в ваше отсутствие. Это может быть игра с мячом, интеллектуальные игрушки или даже специальные пазлы для собак.

Создайте уютное место

Обустройте место, где ваша собака может чувствовать себя комфортно и уютно в ваше отсутствие. Это может быть её любимое место для отдыха с вашими предметами одежды или предметами, которые имеют ваш запах, чтобы создать ощущение близости.

Используйте ароматерапию

Ароматы могут оказать успокаивающее воздействие на собак. Рассмотрите использование диффузора с эфирными маслами, такими как лаванда или мелисса, чтобы создать спокойную атмосферу в вашем доме.

Предоставьте звуковое сопровождение

Оставьте включенным радио или музыку на время вашего отсутствия. Мягкая и спокойная музыка может помочь снять стресс у вашей собаки и создать атмосферу умиротворения.

Регулярные прогулки и физическая активность

Помимо умственной стимуляции, ваша собака также нуждается в достаточном количестве физической активности. Регулярные прогулки и игры помогут вашему питомцу не только физически развиваться, но и уменьшат уровень тревоги и стресса.

Постепенная адаптация

Если ваше отсутствие будет длиться долгое время, постепенно адаптируйте собаку к этой ситуации. Начните с коротких периодов отсутствия, постепенно увеличивая время. Это поможет вашей собаке привыкнуть к вашему отсутствию и снизит её беспокойство.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году

По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.

Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году
Музыкант группы "Пикник" рассказал о скором концерте в Петербурге: ищем возможность
Бас-гитарист "Пикника" рассказал о концерте группы в Санкт-Петербурге 27 марта: все инструменты сгорели
Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Последние материалы
Директор ФСБ Бортников: полученные данные о теракте в "Крокусе" подтверждают украинский след
Как приготовить успокаивающий чай из тысячелистника
Сплошная польза: как работает гиалуроновая диета и что нужно есть
После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности
Экс-тренер ЦСКА Тарханов предсказал "Зениту" чемпионство в РПЛ в 2024 году
Нужно ли кастрировать кота
Политолог Барабанов: в США перед выборами будут запугивать избирателей
Клеродендрон станет шикарным украшением участка. В переводе с греческого его название означает "судьбоносное дерево"
Три фильма о временной петле
Политолог Барабанов дал прогноз на исход президентских выборов в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников