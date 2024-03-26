Ученые рассказали о словарном запасе собаки: животные просто делают вид, что не понимают человека

Венгерские ученые сделали выводы о словарном запасе собак

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Исследование венгерских ученых подтвердило, что собаки обладают не просто умением реагировать на человеческую речь, а истинным пониманием слов. Они способны не только воспринимать команды, но и ассоциировать услышанные слова с соответствующими предметами и их назначением.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперимент, проведенный учеными из Будапештского Университета имени Этвеша Лоранда, использовал электроэнцефалограмму для измерения активности мозга собак. Результаты показали, что собаки способны связывать слова с объектами и даже формировать некий словарный запас.

В эксперименте участвовали 18 собак в сопровождении их владельцев, которые произносили названия игрушек, например, "мяч". Собакам демонстрировали игрушки и передавали их им. Интересно, что название игрушки не всегда соответствовало самому предмету. ЭЭГ показало, что мозг собаки реагировал по-разному в зависимости от того, было ли название предмета правильным или нет.

Эти выводы подчеркивают, что не количество слов в словарном запасе играет роль, а способность собак ассоциировать слова с предметами. Ученые считают, что все собаки способны этому, независимо от размера их словарного запаса.