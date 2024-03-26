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Запретное искушение: как избавиться от привычки вашей собаки занимать вашу кровать

Кинолог Голубев рассказал, как отучить собаку спать на хозяйской кровати

2:21
Зоосфера » Собаки

Одна из нежелательных привычек собаки заключается в том, что она часто выбирает отдых на диване или кровати вместе с хозяином. В некоторых случаях это может быть допустимо, но другие собаки должны спать только на своей специальной лежанке.

Кинолог Голубев рассказал, как отучить собаку спать на хозяйской кровати
Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился советами о том, как справиться с этой проблемой, если собака предпочитает отдыхать на хозяйской кровати.

Голубев указал на возможные сложности, если хозяин сначала позволяет питомцу спать на своей кровати, а затем резко меняет правила. Собака, привыкшая к определенному порядку, может испытывать затруднения, осознавая, что ей больше не разрешено спать на диване. Поэтому важно постепенно привыкать собаку к новым правилам, а лучше всего установить их заранее и придерживаться.

Президент Российской кинологической федерации также объяснил, что привычка собаки спать на кровати хозяина может возникнуть из-за отсутствия у питомца четких правил и режима. Поэтому важно не позволять собаке занимать кровать в моменты хорошего настроения, если вы не планируете продолжать такую практику, сообщает Радио 1.

Чтобы отучить собаку спать на кровати, кинологи рекомендуют предварительно определить допустимое поведение животного. Если хозяин против совместного сна на мебели, это правило должно быть ясно установлено и соблюдаться со всех сторон, несмотря на изменения настроения или обстоятельств. Важно также обеспечить питомцу удобное место для отдыха и постепенно отучить его от привычки спать на кровати.

Для этого необходимо ограничить физический доступ к мебели, используя поводок и поощряя желаемое поведение. Также можно предложить собаке альтернативное место для сна, установив рядом с кроватью лежанку или высокий плед. Важно при этом не карать животное, а поощрять его за правильное поведение.

Введение приятного ритуала для укладывания, такого как предложение лакомства на специальном месте для отдыха, также может помочь собаке привыкнуть к новым правилам.

Хотя некоторые собаководы предпочитают спать со своими питомцами, в каждом случае решение о допуске собаки на мебель должно приниматься индивидуально. Важно взвесить все аспекты совместного сна и, если необходимо, последовательно следовать установленным правилам для создания комфортной среды для всех членов семьи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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