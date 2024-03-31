Жили бы дольше, но слишком вкусные: сколько могут прожить домашние куры

Сейчас кур выращивают ради яиц и мяса, но 3500 лет назад их считали священными. Археологические раскопки показали, что некоторые особи жили до 30 лет. Но в настоящее время на птицефабриках они содержатся в количестве тысяч особей и отправляются на убой в возрасте примерно 5-7 недель, пишет портал hi-news.ru.
Предками домашней птицы считаются банкивские джунглевые куры. Они обитают там, где много густой растительности. У них много естественных врагов, однако живут они 10-30 лет. Животные приспособились к жизни на деревьях.
Понятно, что в лесу обычная пеструшка столько не продержится. Во многом продолжительность жизни домашних кур зависит от условий их содержания. Они нуждаются в хорошем питании, комфортных вольерах. Нехватка места повышает их стресс, а он на птиц действует так же губительно, как и на людей. Учёные предполагают, что отдельные особи в хороших условиях и без покушения на их мясо могут дожить до 30-летнего возраста.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.