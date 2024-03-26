От полного нуля до героя: стало ясно, чему стоит научить щенка в первую очередь

Приобретение щенка — это захватывающий момент, но с ним приходит и ответственность за его воспитание. Однако, перед тем как приступить к сложным командам, важно определить, с чего начать. Вот несколько ключевых аспектов, которым следует уделить внимание в первую очередь.
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Потребности в гигиене: обучение щенка правильной гигиене — основа для здорового и счастливого питомца. Начните с уроков по приучению к туалету, обеспечивая регулярные прогулки и поощряя его, когда он делает дело на улице. Помимо этого, научите его принимать ванну, чистить зубы и стричь когти.
Социализация: ранняя социализация — ключевой момент в формировании здорового поведения щенка. Познакомьте его с другими собаками, людьми и различными ситуациями. Это поможет ему привыкнуть к разнообразным условиям и избежать нежелательного поведения в будущем.
Поведение в доме: научите щенка правилам дома. Это включает в себя запрет на то, чтобы грызть мебель и обувь, игру с определенными игрушками, а также понимание границ его территории.
Основные команды: начните с базовых команд, таких как "сидеть", "лежать", "фу" и "место". Эти команды помогут установить контроль и улучшить связь между вами и вашим питомцем. Постепенно усложняйте задания, увеличивая число команд.
Управление игрой: игра — важная часть жизни щенка, но важно учить его контролировать свою силу и взаимодействие с вами и окружающими. Приучите его отпускать игрушки по команде, не позволяйте ему кусаться или царапать во время игры.
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