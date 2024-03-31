Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам

Породы кошек, которые преданы своему хозяину, больше чем собаки

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие считают, что преданность — это черта собак, а коты любят только себя и никогда ничего не делают бескорыстно. Однако эксперты портала gismeteo. ru назвали породы кошек, которые своей верностью могут вполне сравниться с собаками.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сиамские

Представители этой породы выбирают одного члена семьи, которого будут любить и слушаться во всём. Но и к другим домочадцам относятся нормально, отводя им третье место после хозяина и себя.

Сфинксы

Это доброжелательные кошки. Они активны и любопытны. Обожают находиться в центре внимания.

Персидские

Обожают внимание человека. Могут часами проводить время на коленях хозяина.

Мейн-куны

Эти пушистики даже внешне чем-то напоминают псовых. Ходят за хозяином по пятам. Любят играть, и даже могут приносить хозяину мячик — как это делают собаки.