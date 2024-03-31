Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам

Многие считают, что преданность — это черта собак, а коты любят только себя и никогда ничего не делают бескорыстно. Однако эксперты портала gismeteo. ru назвали породы кошек, которые своей верностью могут вполне сравниться с собаками.
Представители этой породы выбирают одного члена семьи, которого будут любить и слушаться во всём. Но и к другим домочадцам относятся нормально, отводя им третье место после хозяина и себя.
Это доброжелательные кошки. Они активны и любопытны. Обожают находиться в центре внимания.
Обожают внимание человека. Могут часами проводить время на коленях хозяина.
Эти пушистики даже внешне чем-то напоминают псовых. Ходят за хозяином по пятам. Любят играть, и даже могут приносить хозяину мячик — как это делают собаки.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.