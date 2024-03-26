Колоссальная экономия на ветеринарах: названы породы собак, которые обладают самым крепким здоровьем

Кинологи назвали собак с самым крепким здоровьем

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

За годы дружбы и преданности, собаки стали неотъемлемой частью нашей жизни. В свете этого, забота о здоровье и благополучии наших питомцев становится приоритетом. Но какие породы собак обладают самым крепким здоровьем? Давайте рассмотрим несколько пород, известных своей долгоживущей природой.

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Австралийская овчарка

Австралийские овчарки — это энергичные и умные пастушьи собаки, которые часто проживают более 15 лет. Их крепкое здоровье связано с активным образом жизни и стабильным физическим состоянием.

Шелти

Шелти, или шелти-колли, известны своей изысканной красотой и выдающимися интеллектом. Эти компактные собаки обладают высокой стойкостью к заболеваниям и часто достигают возраста 12-15 лет и даже более.

Даххаунд

Этот немецкий вид гончих славится своими мощными физическими данными и робким здоровьем. Даххаунды имеют долгий срок службы и могут жить до 12-15 лет при правильном уходе.

Пудель

Пудели, будучи одной из самых умных пород собак, также известны своим крепким здоровьем. Их небольшой размер и активный образ жизни способствуют долголетию, и многие пудели живут до 12-14 лет и более.

Шотландский терьер

Небольшие по размеру, но большие по характеру, шотландские терьеры обладают сильным иммунитетом и редко страдают от серьезных заболеваний. Они могут прожить 11-13 лет и поддерживать активный образ жизни.