Колоссальная экономия на ветеринарах: названы породы собак, которые обладают самым крепким здоровьем

За годы дружбы и преданности, собаки стали неотъемлемой частью нашей жизни. В свете этого, забота о здоровье и благополучии наших питомцев становится приоритетом. Но какие породы собак обладают самым крепким здоровьем? Давайте рассмотрим несколько пород, известных своей долгоживущей природой.
Австралийская овчарка
Австралийские овчарки — это энергичные и умные пастушьи собаки, которые часто проживают более 15 лет. Их крепкое здоровье связано с активным образом жизни и стабильным физическим состоянием.
Шелти
Шелти, или шелти-колли, известны своей изысканной красотой и выдающимися интеллектом. Эти компактные собаки обладают высокой стойкостью к заболеваниям и часто достигают возраста 12-15 лет и даже более.
Даххаунд
Этот немецкий вид гончих славится своими мощными физическими данными и робким здоровьем. Даххаунды имеют долгий срок службы и могут жить до 12-15 лет при правильном уходе.
Пудель
Пудели, будучи одной из самых умных пород собак, также известны своим крепким здоровьем. Их небольшой размер и активный образ жизни способствуют долголетию, и многие пудели живут до 12-14 лет и более.
Шотландский терьер
Небольшие по размеру, но большие по характеру, шотландские терьеры обладают сильным иммунитетом и редко страдают от серьезных заболеваний. Они могут прожить 11-13 лет и поддерживать активный образ жизни.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.