Вы всегда будете в центре внимания: названы самые эпатажные породы собак

Эксперты назвали породы собак, с которыми вас заметят

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — верные друзья и неизменные компаньоны человека на протяжении веков. В мире существует более 340 признанных пород собак, каждая из которых обладает своими уникальными чертами, как физическими, так и поведенческими.

Фото: openverse.org by Barbara L. Hanson is licensed under CC BY 2.0.

Афганская борзая

Афганская борзая, известная также как афганская хорьковая собака, впечатляет своим изысканным внешним видом и благородством. Эта порода славится своей изящной фигурой, длинными волосами и изящными движениями. Афганская борзая восхищает не только своим внешним обликом, но и характером — она умна, независима и предана своему владельцу.

Шарпеи

Шарпеи — это древняя порода с корнями, уходящими в глубокую историю Китая. Их характерный внешний вид с морщинистой кожей и короткими ушами делает их непохожими ни на кого другого. Несмотря на свой серьезный вид, шарпеи — это ласковые и преданные собаки, готовые стать надежными членами вашей семьи.

Басенджи

Басенджи, известные также как африканские охотничьи собаки, поражают своим непохожим на других внешним видом и неповторимым характером. Они не лают, а издают характерный звук, называемый "барком", и обладают живым и любознательным нравом. Басенджи — это порода для тех, кто ищет что-то уникальное и необычное.

Хаски

Хаски — это порода, которая завоевала мир своим удивительным внешним видом и уникальным голосом. Их волшебные голосовые возможности, напоминающие вой волка, и неповторимый характер делают их одними из самых популярных пород собак для общения и участия в различных соревнованиях.