Почему кошки предпочитают ночные прогулки: инстинкты берут верх над всем

Ветеринары ответили, почему кошки любят бодрствовать ночью

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — загадочные создания, которые привлекают внимание своими непредсказуемыми привычками. Одной из таких привычек являются их ночные прогулки. Почему же кошки предпочитают активизироваться именно ночью?

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Во-первых, следует отметить, что кошки являются хищниками по природе. И хотя многие домашние кошки не испытывают необходимости охотиться для еды, их инстинкты все еще сильны. Ночь — это время, когда большинство животных выходят на охоту, и кошки не являются исключением. Им нравится преследовать мышей, птиц и других животных, которые становятся более активными в темноте.

Во-вторых, ночь предоставляет кошкам больше пространства для самовыражения и исследования. Днем их жизнь может быть занята сном или расслаблением под солнцем, в то время как ночью окружающая среда становится тише и спокойнее, что позволяет кошкам свободно перемещаться и исследовать свою территорию без лишних помех.

Также стоит учитывать, что кошки обладают отличной ночной зрительной способностью. Их глаза содержат большое количество светочувствительных клеток, что делает их отличными охотниками в темноте. Это позволяет им успешно передвигаться и охотиться ночью, когда большинство других животных испытывают затруднения из-за недостатка освещения.

Не стоит забывать и о факторе безопасности. Ночь предоставляет кошкам больше возможностей скрыться от потенциальных опасностей, таких как собаки, автомобили или другие кошки. Они могут оставаться незамеченными и избегать конфронтаций, что делает ночные прогулки для них более безопасными.

Наконец, ночные прогулки могут быть и проявлением социального поведения. Кошки — территориальные животные, и они могут маркировать свою территорию или встречаться с другими кошками в темное время суток. Это способ общения и установления социальных связей, который для них важен.