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Почему кошки предпочитают ночные прогулки: инстинкты берут верх над всем

Ветеринары ответили, почему кошки любят бодрствовать ночью

1:56
Зоосфера » Кошки

Кошки — загадочные создания, которые привлекают внимание своими непредсказуемыми привычками. Одной из таких привычек являются их ночные прогулки. Почему же кошки предпочитают активизироваться именно ночью?

Ветеринары ответили, почему кошки любят бодрствовать ночью
Фото: commons.wikimedia.org by dlz28 is licensed under public domain

Во-первых, следует отметить, что кошки являются хищниками по природе. И хотя многие домашние кошки не испытывают необходимости охотиться для еды, их инстинкты все еще сильны. Ночь — это время, когда большинство животных выходят на охоту, и кошки не являются исключением. Им нравится преследовать мышей, птиц и других животных, которые становятся более активными в темноте.

Во-вторых, ночь предоставляет кошкам больше пространства для самовыражения и исследования. Днем их жизнь может быть занята сном или расслаблением под солнцем, в то время как ночью окружающая среда становится тише и спокойнее, что позволяет кошкам свободно перемещаться и исследовать свою территорию без лишних помех.

Также стоит учитывать, что кошки обладают отличной ночной зрительной способностью. Их глаза содержат большое количество светочувствительных клеток, что делает их отличными охотниками в темноте. Это позволяет им успешно передвигаться и охотиться ночью, когда большинство других животных испытывают затруднения из-за недостатка освещения.

Не стоит забывать и о факторе безопасности. Ночь предоставляет кошкам больше возможностей скрыться от потенциальных опасностей, таких как собаки, автомобили или другие кошки. Они могут оставаться незамеченными и избегать конфронтаций, что делает ночные прогулки для них более безопасными.

Наконец, ночные прогулки могут быть и проявлением социального поведения. Кошки — территориальные животные, и они могут маркировать свою территорию или встречаться с другими кошками в темное время суток. Это способ общения и установления социальных связей, который для них важен.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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