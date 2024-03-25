Секреты ухода за собаками: названы три случая, когда собаку нужно мыть с шампунем — никак иначе

Ветеринары назвали случаи, в которых нужно мыть собаку с шампунем

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Немытая собака — это нормально. Поскольку псы не потеют, как люди, им вполне комфортно ездить в метро и ходить по улице без беспокойства о мокрых пятнах подмышек.

Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В жару собакам достаточно высунуть язык, чтобы почувствовать облегчение, поэтому им не нужно мыться так часто, как людям.

Если у собаки есть неприятный запах, причина скорее всего кроется в коже или шерсти, а не в грязи.

Следовательно, необязательно мыть собак слишком часто и использовать шампунь.

Есть лишь три основные причины, по которым наши питомцы нуждаются в купании:

Гигиеническая: если собака попала в грязь или на нечистоты, ее следует вымыть немедленно, а не откладывать до следующего планового купания.

если собака попала в грязь или на нечистоты, ее следует вымыть немедленно, а не откладывать до следующего планового купания. Лечебная: мытье может быть частью лечения кожных заболеваний у собак. Частоту и средства следует выбирать по назначению ветеринарного врача, особенно если ваш питомец страдает проблемами с кожей.

мытье может быть частью лечения кожных заболеваний у собак. Частоту и средства следует выбирать по назначению ветеринарного врача, особенно если ваш питомец страдает проблемами с кожей. Косметическая: это купание для улучшения внешнего вида, чтобы шерсть сияла и была легче расчесывалась. Обычно собак купают перед участием в выставках или других мероприятиях, где их внешний вид играет роль.