Секреты ухода за собаками: названы три случая, когда собаку нужно мыть с шампунем — никак иначе

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Ветеринары назвали случаи, в которых нужно мыть собаку с шампунем

1:10
Зоосфера » Собаки

Немытая собака — это нормально. Поскольку псы не потеют, как люди, им вполне комфортно ездить в метро и ходить по улице без беспокойства о мокрых пятнах подмышек.

Ветеринары назвали случаи, в которых нужно мыть собаку с шампунем
Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В жару собакам достаточно высунуть язык, чтобы почувствовать облегчение, поэтому им не нужно мыться так часто, как людям.

Если у собаки есть неприятный запах, причина скорее всего кроется в коже или шерсти, а не в грязи.

Следовательно, необязательно мыть собак слишком часто и использовать шампунь.

Есть лишь три основные причины, по которым наши питомцы нуждаются в купании:

  • Гигиеническая: если собака попала в грязь или на нечистоты, ее следует вымыть немедленно, а не откладывать до следующего планового купания.
  • Лечебная: мытье может быть частью лечения кожных заболеваний у собак. Частоту и средства следует выбирать по назначению ветеринарного врача, особенно если ваш питомец страдает проблемами с кожей.
  • Косметическая: это купание для улучшения внешнего вида, чтобы шерсть сияла и была легче расчесывалась. Обычно собак купают перед участием в выставках или других мероприятиях, где их внешний вид играет роль.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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