Это настоящие хвостатые герои: истории, которые затрагивают до глубины души

Составлен список собак-героев

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки не только верные друзья, но и неутомимые защитники, проявляющие невероятную храбрость в самых опасных ситуациях. Их преданность и отвага не знают границ, часто спасая жизни и проявляя героизм даже в лице смертельной опасности.

Фото: openverse.org by Llima is licensed under CC BY-ND 2.0.

Барри

Своими подвигами славится и швейцарская собака барни, который спас более 40 человеческих жизней. Он был специально обучен исследованию и спасению людей в горах Альп.

Чиппер

Австралийский пастушьи собаки Чиппер прославился своими спасательными действиями во время землетрясения в Армении в 1988 году. Он помог найти 10 человек под завалами, спасая их от неминуемой смерти.

Сербер

На службе полиции и военных многие собаки проявляют невероятную храбрость. Например, немецкий овчар Сербер, служивший в американской армии во время войны во Вьетнаме. Его подвиги спасли многочисленные жизни и обеспечили безопасность военнослужащих.

Бэлья

Известна и история Бэльи, собаки, которая предотвратила нападение на свою хозяйку, выставившись барьером перед нападающим, попавшим в дом. Ее отвага спасла хозяйку от серьезных травм и, возможно, от смерти.