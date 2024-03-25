Лысые и смешные: названы породы кошек, которых любят и без шерсти

Эксперты назвали породы кошек, у которых нет шерсти

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Любители кошек всегда в поиске чего-то уникального, особенного и поразительного. В этом мире, где породы кошек разнообразны и удивительны, существуют редкие и необычные представители, которые привлекают внимание своей уникальной внешностью и характером. Среди таких пород выделяются лысые кошки, которые обладают своим неповторимым обаянием и загадочностью. Давайте погрузимся в мир пяти самых удивительных лысых кошек.

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Сфинкс

Сфинкс — самая известная и популярная порода среди лысых кошек. Их лысое тело, удивительные большие уши и выразительные глаза делают их неповторимыми. Сфинксы обладают невероятным характером — они ласковы, умны и обожают внимание. Эти кошки требуют особого ухода из-за отсутствия шерсти, но их прекрасные личности компенсируют все усилия.

Донской сфинкс

Донской сфинкс — еще одна порода лысых кошек, которая заслуживает внимания. Они имеют гипоаллергенное покровительство, что делает их идеальным выбором для людей с аллергией на кошачью шерсть. Донские сфинксы также обладают дружелюбным и ласковым характером, они быстро привязываются к своим владельцам и становятся преданными спутниками.

Петерболд

Петерболд — это порода, происходящая от кросса сфинксов и ориентальных короткошерстных кошек. Они обладают элегантным и стройным телосложением, а также гибкими ушами и длинным хвостом. Петерболды характеризуются высоким интеллектом и активностью. Они любопытны и игривы, всегда готовы исследовать окружающий мир.

Украинский левкой

Украинский левкой — это редкая порода лысых кошек, происходящая из Украины. Они имеют мускулистое телосложение и изящные очертания. Украинские левкои обладают нежным и спокойным характером, они часто привязываются к одному члену семьи и становятся отличными компаньонами.

Экзотический короткошерстный лысый

Экзотический короткошерстный лысый — это удивительная порода, которая сочетает в себе лысость с коротким пушистым покровом на мордочке, ушах и хвосте. Они обладают игривым и живым характером, всегда готовы к активным играм и забавам. Экзотические короткошерстные лысые кошки часто становятся любимцами семьи благодаря своей веселой натуре и дружелюбному поведению.