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Поражают своей странностью: названые самые необычные породы собак

Названы самые необычные породы собак

1:29
Зоосфера » Собаки

Мир собачьих пород насчитывает множество уникальных представителей, поражающих своим разнообразием форм, размеров и характеров.

Названы самые необычные породы собак
Фото: openverse.org by johnynek is licensed under CC BY-SA 2.0.

Басенджи

Басенджи, также известный как "африканская тихая собака", поражает своим непохожим ни на кого внешним видом. Он обладает короткой, гладкой шерстью и характерными прямыми ушами, напоминающими треугольники. Уникальной особенностью этой породы является их необычный голос, который больше напоминает скорее пение, чем лай.

Пули

Порода пули, также известная как "португальская водяная собака", производит впечатление своей необычной внешностью и функциональностью. Их шерсть приобретает водоотталкивающее качество, что делает их идеальными спутниками для рыбаков и охотников. Пули также известны своей дружелюбной и игривой натурой.

Бивер-терьер

Этот миниатюрный терьер поражает своим маленьким размером и уникальной окраской шерсти. Их нос выглядит как коричневая полоса, что делает их внешний вид неповторимым. Бивер-терьеры известны своими острыми умом и живым характером, что делает их отличными партнерами для любителей активного образа жизни.

Родезийский риджбек

Эта порода известна своими уникальными хребтовыми валиками на спине, образованными из-за роста шерсти в противоположном направлении. Родезийские риджбеки были выведены для охоты на крупных диких животных и славятся своей храбростью и преданностью своим владельцам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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