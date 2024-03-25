Паразиты, прочь: как оперативно среагировать на появление паразитов у собаки

Ветеринары рассказали, как избавиться от собачьих паразитов

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — верные друзья человека, но иногда они могут принести в дом нежелательных гостей в виде паразитов. Это может быть опасно как для самой собаки, так и для ее владельца.

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Регулярные осмотры и профилактика

Регулярные походы к ветеринару помогут выявить наличие паразитов на ранних стадиях и предпринять меры по их уничтожению. Вакцинация и регулярное применение препаратов от блох, клещей и глистов помогут предотвратить заражение и распространение паразитов.

Использование антипаразитарных средств

Выбор антипаразитарных средств зависит от вида паразитов и их распространенности в вашем регионе. Существуют шампуни, спреи, капли на холку, ошейники и таблетки, которые эффективно борются с блохами, клещами, глистами и другими паразитами.

Регулярная гигиена

Регулярное купание и расчесывание собаки помогут удалить блох и их яйца, а также контролировать наличие клещей. Помните, что некоторые паразиты, такие как глисты, могут передаваться через зараженные отходы, поэтому регулярная уборка территории, где гуляет собака, также важна.

Обработка окружающей среды

Не забывайте обрабатывать не только собаку, но и ее место жительства. Пылевые блохи могут оставаться в коврах, мебели и других предметах интерьера. Пользуйтесь специальными средствами для уничтожения паразитов в доме, моющими средствами и пылесосом.

Посещение ветеринарного врача при первых признаках

Если вы заметили у собаки повышенную агрессивность, зуд, потерю веса или другие странные симптомы, сразу же обратитесь к ветеринару. Это может быть признаком заражения паразитами, и чем раньше вы начнете лечение, тем легче будет справиться с проблемой.