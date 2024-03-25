Подлинная правда о том, сколько лет живут собаки и кошки: ошеломляющие открытия в мире домашних животных

Продолжительность жизни домашних животных зависит от множества факторов, включая их вид, породу, условия содержания, генетику и качество ухода.
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Хотя в среднем среди многих домашних питомцев есть общие тенденции, конкретные числа могут значительно варьироваться.
Собаки: продолжительность жизни собак варьируется в зависимости от их размера, породы и здоровья. Крупные породы, такие как лабрадоры, обычно живут около 10-12 лет, в то время как мелкие породы, например, чихуахуа или мопсы, могут дожить до 15 лет или более. Здоровый образ жизни, правильное питание и регулярные визиты к ветеринару могут значительно продлить жизнь собаки.
Кошки: в среднем кошки живут от 12 до 15 лет, хотя некоторые могут достигать и 20 лет. Факторы, такие как генетика, стерилизация, диета и уровень активности, играют роль в определении продолжительности их жизни. Кошки, живущие в домашних условиях и получающие своевременный медицинский уход, часто имеют более долгую жизнь, чем те, что живут на улице.
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