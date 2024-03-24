Как подготовить собаку к передержке: этот алгоритм позволит обойтись без лишнего стресса

Эксперты рассказали, как подготовить собаку к передержке

Максимальное внимание и заботу питомец получает лишь от своего хозяина. Для постороннего лица это дополнительная нагрузка и ответственность. Поэтому важно предоставить ему подробную информацию о заботе за животным, его характере и предпочтениях в играх.

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Также необходимо обсудить заранее рацион кормления и правила купания. Было бы желательно, чтобы собака уже знакома с человеком, с которым ей придется провести время в отсутствие хозяина. Перед передачей питомца временному опекуну рекомендуется совершить совместную прогулку.

Затем стоит оставить их наедине, чтобы убедиться, что питомец нормально себя ведет. Полезно также позволить собаке провести ночь в новом месте заранее, чтобы она могла привыкнуть к окружающей обстановке. В день передачи собаки на передержку не следует переживать или нервничать, иначе животное это почувствует.

Важно сохранять спокойствие и уверенность. Также стоит взять с собой все необходимые вещи для собаки: корм, миску, место для сна и любимые игрушки. Это поможет питомцу легче перенести временную разлуку.