Как подготовить собаку к передержке: этот алгоритм позволит обойтись без лишнего стресса

Максимальное внимание и заботу питомец получает лишь от своего хозяина. Для постороннего лица это дополнительная нагрузка и ответственность. Поэтому важно предоставить ему подробную информацию о заботе за животным, его характере и предпочтениях в играх.

Фото: openverse.org by Llima is licensed under CC BY-ND 2.0.