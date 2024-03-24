Забота убивает: названы страшные ошибки, которые мы совершаем из-за любви к питомцам

Кинологи рассказали, какие ошибки совершают хозяева собак из-за любви к ним

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Часто люди, у которых есть домашние животные, испытывают сильное желание угостить своего питомца чем-то вкусным во время еды. В этот момент сложно устоять перед умоляющим взглядом питомца.

Фото: openverse.org by oipocorp is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Однако важно обладать силой воли и угощать своего животного только специальным кормом. Потому что кормление едой "со стола" может вызвать проблемы со здоровьем.

Кроме того, сегодня можно увидеть людей, которые любят наряжать своих питомцев в различные наряды. Яркие курточки и забавные шапочки могут радовать прохожих, но это может вызывать дискомфорт у собак, особенно если одежда неподходящего размера или сделана из синтетических материалов.

Неправильно подобранная одежда также может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому при выборе одежды для питомца важно ориентироваться на его комфорт и качество материалов, а не только на внешний вид.

Еще одна серьезная ошибка — страх перед ветеринарными визитами. Часто владельцы животных откладывают поход к ветеринару, потому что боятся, что их питомец будет нервничать во время медицинских процедур. Это тревожит не только хозяев, но и самих животных, так как настроение хозяина может передаваться питомцу.