Лучший гайд для собаководов: что нужно знать, прежде чем завести щенка

О чём следует знать, если вы решили завести собаку

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы задумались о том, чтобы завести собаку, то перед этим стоит ознакомиться с несколькими важными правилами.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Чтобы воспитать здорового и послушного пса, необходимо учесть ряд моментов, начиная от подготовки жилья до выбора правильного рациона.

Часто люди выбирают породу собаки, ориентируясь исключительно на внешний вид животного. Однако ключевым фактором должно быть понимание готовности обеспечить питомцу подходящие условия содержания и выделить достаточно времени на уход и воспитание.

Перед тем как принести щенка домой, необходимо заранее подготовить квартиру и приобрести необходимые вещи. На первое время малышу понадобятся миски для еды и воды, лежанка, а также игрушки для активного времяпровождения.

Кроме того, важно придерживаться сбалансированного рациона, который рекомендует заводчик, зная особенности породы и потребности каждого питомца. Если возникает необходимость изменить рацион собаки, следует проконсультироваться с ветеринарным специалистом, особенно при возникновении проблем с пищеварением или аллергических реакций.