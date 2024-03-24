Умные и хитрые питомцы: самые обучаемые породы кошек

5 пород кошек, которые поддаются дрессировке

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Для обучения собак требуется много терпения и знаний, однако когда дело касается дрессировки котов, сложности возрастают.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Есть несколько пород кошек, которые быстро учатся командам, трюкам и готовы к дрессировке.

1. Бенгальская кошка. Яркая и игривая, похожая на миниатюрного леопарда, она порадует владельца своими способностями и поведением.

2. Абиссинская кошка. Грациозная и любознательная кошка, увлеченная новым и уникальным, требует внимания, нежности и времени, чтобы раскрыть свои способности во время дрессировки.

3. Сиамская кошка. Красивая и умная, она легко запоминает команды, выполняет задания и гибко адаптируется к переменам.

4. Саванна. Шаловливая и неординарная, она, при правильном воспитании, способна научиться выполнению сложных команд.

5. Канадский сфинкс. Этот порода обладает высоким интеллектом, быстро учится командам и прекрасно адаптируется к повседневной жизни семьи.