Умные и хитрые питомцы: самые обучаемые породы кошек

Для обучения собак требуется много терпения и знаний, однако когда дело касается дрессировки котов, сложности возрастают.
Есть несколько пород кошек, которые быстро учатся командам, трюкам и готовы к дрессировке.
1. Бенгальская кошка. Яркая и игривая, похожая на миниатюрного леопарда, она порадует владельца своими способностями и поведением.
2. Абиссинская кошка. Грациозная и любознательная кошка, увлеченная новым и уникальным, требует внимания, нежности и времени, чтобы раскрыть свои способности во время дрессировки.
3. Сиамская кошка. Красивая и умная, она легко запоминает команды, выполняет задания и гибко адаптируется к переменам.
4. Саванна. Шаловливая и неординарная, она, при правильном воспитании, способна научиться выполнению сложных команд.
5. Канадский сфинкс. Этот порода обладает высоким интеллектом, быстро учится командам и прекрасно адаптируется к повседневной жизни семьи.
Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.