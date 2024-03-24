"Хозяин, ты в своём уме?": 5 вещей, которые собаки не понимают

Названы 5 вещей, которые собаки не понимают

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки воспринимают мир не так как люди. Есть ситуации, когда хозяин им кажется "существом с другой планеты", пишет портал "Моё зверьё"

Фото: flickr.com by Noël Zia Lee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во-первых, четвероногие питомцы не в состоянии понять, как его хозяин может так легко уйти из дома, не беспокоясь за свою территорию.

Во-вторых, пушистики не понимают, зачем их выводят гулять под дождём, ведь куда комфортнее сделать свои дела в сухом углу.

В-третьих, они не понимают, почему человек целый день пялится в маленькую коробочку. Для собак смартфоны не значат ничего.

В-четвёртых, пёсик иногда обижается, когда хозяин не даёт ему откусить кусок своего бутерброда.

Наконец, собака может не понимать, почему хозяин не хочет полежать в её лежанке или рядом с ней — на полу, ведь это так весело.