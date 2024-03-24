"Хозяин, ты в своём уме?": 5 вещей, которые собаки не понимают

Собаки воспринимают мир не так как люди. Есть ситуации, когда хозяин им кажется "существом с другой планеты", пишет портал "Моё зверьё"
Во-первых, четвероногие питомцы не в состоянии понять, как его хозяин может так легко уйти из дома, не беспокоясь за свою территорию.
Во-вторых, пушистики не понимают, зачем их выводят гулять под дождём, ведь куда комфортнее сделать свои дела в сухом углу.
В-третьих, они не понимают, почему человек целый день пялится в маленькую коробочку. Для собак смартфоны не значат ничего.
В-четвёртых, пёсик иногда обижается, когда хозяин не даёт ему откусить кусок своего бутерброда.
Наконец, собака может не понимать, почему хозяин не хочет полежать в её лежанке или рядом с ней — на полу, ведь это так весело.
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