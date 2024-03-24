Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Максимально натуральный состав и легкая текстура: топ-7 средств с SPF для чувствительной кожи лица
Ошибки, которые совершают многие водители при обгоне большегрузов
Спортивное тело без изнуряющих тренировок не миф: всё про миостимуляцию мышц
Настой чеснока поможет в борьбе с капустницей
3 бюджетных способа, как обновить интерьер на кухне
В Таиланде арестовали 614 иностранцев за последние пять месяцев
Российские туристы намереваются тратить меньше, чем в прошлом году
Ученые назвали самые любимые игры кошек
Как не допустить ошибок во время ремонта на кухне
Словно гоночные болиды: назвали породы самых быстрых собак — можно пускать на МКАД

Составлен топ самых быстрых собак

1:44
Зоосфера » Собаки

Собаки — верные компаньоны человека уже на протяжении тысячелетий. Они не только прекрасные друзья, но и потрясающие спортсмены, способные с легкостью соперничать в скорости с многими другими животными.

Составлен топ самых быстрых собак
Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Одной из самых быстрых собак считается гончая породы грейхаунд. Их стройное телосложение и сильные мускулы делают их непревзойденными в спринтерских забегах. Грейхаунды способны разгоняться до потрясающих скоростей, достигая до 45 миль в час (72 км/час). Эта порода также известна своей утонченной элегантностью, делая их не только быстрыми, но и изящными спортсменами.

Еще одной породой, обладающей удивительной скоростью, является австралийская овчарка. Несмотря на то, что их обычно ассоциируют с пастушьей работой, эти собаки также отличаются выдающейся скоростью. Способность к маневрированию и быстрому перемещению делает их идеальными для различных видов спорта, таких как агилити и фрисби.

Нельзя не упомянуть борзую, еще одну породу, которая заслуживает места в списке самых быстрых собак. С их стройным телосложением и изящными движениями, борзые могут развивать впечатляющие скорости, достигая до 40 миль в час (64 км/час). Их непрерывная энергия и страсть к бегу делают их идеальными спутниками для любителей активного образа жизни.

Однако не только порода определяет скорость собаки. Тренировка, генетика и забота о здоровье играют решающую роль в том, насколько быстрой может быть собака. Регулярные упражнения, правильное питание и медицинский уход помогают собакам достичь своего максимального потенциала в скорости и выносливости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Директор группы "Пикник" бьёт тревогу: пропал один из членов музыкального коллектива

Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.

Директор "Пикника" сообщил, что не может связаться с пропавшим членом музыкальной группы
Ещё один подозреваемый в совершении теракта в "Крокусе" заявил о вербовке в Telegram
Жил в хостеле с другими мигрантами: стали известны детали допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе"
Певец Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном: крохотный и постоянно спящий
Рассказываем причины, когда рассада резко упала
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Правильный выбор соседей для перца поможет улучшить урожайность
При осмотре тел погибших при теракте в "Крокусе" был найден предмет, похожий на СВУ
Лучшие компаньоны пенсионеров: названы лучшие породы кошек для пожилых
Лучшие компаньоны пенсионеров: названы лучшие породы кошек для пожилых
Последние материалы
Составлен топ самых быстрых собак
Максимально натуральный состав и легкая текстура: топ-7 средств с SPF для чувствительной кожи лица
Ошибки, которые совершают многие водители при обгоне большегрузов
Спортивное тело без изнуряющих тренировок не миф: всё про миостимуляцию мышц
Настой чеснока поможет в борьбе с капустницей
3 бюджетных способа, как обновить интерьер на кухне
В Таиланде арестовали 614 иностранцев за последние пять месяцев
Российские туристы намереваются тратить меньше, чем в прошлом году
Ученые назвали самые любимые игры кошек
Как не допустить ошибок во время ремонта на кухне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников