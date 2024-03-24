Не прогадаете: названы самые любимые игры кошек — палочки-выручалочки опытных хозяев

Ученые назвали самые любимые игры кошек

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Коты — это не только независимые и загадочные существа, но и игривые и любознательные домашние питомцы. Их преданность и привязанность к хозяевам часто проявляется через игры, которые приносят радость как им, так и нам. В этой статье мы рассмотрим несколько из самых популярных игр, которые любят коты по всему миру.

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Игра с мышкой

Это, вероятно, одна из самых старых и известных игр для кошек. Маленькая игрушечная мышь, прикрепленная к нитке или палочке, заставляет кота проявить все свои охотничьи инстинкты. Лазание за мышкой помогает коту развивать координацию движений, скорость и ловкость. К тому же, это отличный способ провести время вместе с питомцем и укрепить связь между вами.

Поймай лазерный луч

Лазерные указки стали популярным средством для игры с котами. Бесконечно движущийся красный или зеленый луч заставляет кота бегать, прыгать и пытаться поймать его. Эта игра отлично подходит для того, чтобы разогнать кота, особенно если вы живете в квартире и у вас нет возможности позволить ему выпуститься на улицу.