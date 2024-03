История приручения: как дикие кошки стали милыми и пушистыми домашними котиками

Домашние кошки, их милые мурлыкания и игривое поведение, завоевали сердца людей по всему миру. Однако, мало кто задумывается о том, как эти домашние питомцы произошли от своих диких предков. Процесс одомашнивания диких кошек представляет собой уникальное сочетание искусства и науки, который привел к созданию идеального спутника для человека.

Фото: wikimapia by Atasoy.emrah is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license