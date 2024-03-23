Особенности поведения. Кого из щенков лучше выбрать – мальчика или девочку?

В чем разница в содержании собак мальчиков и девочек?

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

При выборе щенка многие будущие хозяева сталкиваются с вопросом: какой пол предпочесть — мальчика или девочку? Давайте разберемся, какие особенности характера присущи собакам обоих полов.

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Девочки, как правило, обладают более мягким характером, что делает их нежными и привязанными к своему хозяину питомцами. Они часто легче поддаются дрессировке, поэтому начинающему собаководу будет проще обучить собаку-самочку. Также суки обычно проявляют меньше упрямства и более покладисты.

Относительно инстинкта размножения: за исключением периода течки, самки проявляют равнодушие к особям противоположного пола. Они не ищут драк и редко проявляют интерес к самцам, в отличие от кабелей, которые могут проявлять агрессию при конфликте за территорию или самку.

Суки обычно лучше уживаются с другими домашними животными и с детьми. У самцов часто выражена иерархия в семье или стае, что может привести к попыткам подчинения более слабых особей и проявлению агрессии.

Однако стоит помнить, что характер каждой собаки индивидуален, и как самки, так и самцы могут стать преданными друзьями и любящими няньками в зависимости от воспитания.