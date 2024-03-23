Питомец скажет вам спасибо: базовые правила натурального рациона для кошек

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Секрет долголетия кошек - правильное питание и сбалансированный рацион

1:29
Зоосфера » Кошки

Промышленные корма для животных являются удобным решением для занятых хозяев, однако не всегда представляются оптимальным выбором.

Секрет долголетия кошек - правильное питание и сбалансированный рацион
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

Если "подозрительные сухарики" вызывают сомнения, то лучше кормить домашнюю кошку натуральными продуктами.

При выборе мяса для кошки рекомендуется отдавать предпочтение говядине, крольчатине, курице или индейке. Субпродукты также являются важной частью рациона: сердце, печень, мускульные птичьи желудочки, говяжий рубец и легкое.

Среди молочных продуктов кошкам можно предлагать кефир, простоквашу, творог с жирностью не более 5%, однако стоит исключить сметану, цельное молоко и сыр из рациона. Вместо этого в пищу можно добавлять вареный куриный желток или сырое перепелиное яйцо.

Кошкам необходимо получать углеводы в качестве источника энергии, а также клетчатку, которая обеспечивает работу кишечника. Овощи также важны в рационе: кабачки, тыква, морковь подвергаются термической обработке и перемалываются в фарш с мясом для лучшего усвоения.

Предпочтительными крупами являются рис и гречка, которые также должны быть предварительно отварены. Исключать стоит бобовые и пасленовые овощи, такие как помидоры, картофель и баклажаны.

Следуя этим простым правилам и рекомендациям, вы сможете обеспечить вашу кошку сбалансированным и полноценным питанием, соответствующим ее естественным потребностям.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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