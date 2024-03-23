Безжалостные охотники на собак: правда о пугающих тенденциях

Россиянам рассказали, как обезопасить своего питомца от догхантеров

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Основная цель охотников на собак — это избавление от бездомных животных, однако домашние питомцы часто попадаются в их ловушки.

Фото: openverse.org by Barbara L. Hanson is licensed under CC BY 2.0.

В последнее время количество охотников на собак увеличилось. Эти люди, отрицательно настроенные по отношению к животным, чаще всего бездомным, и занимаются их уничтожением. Причины такого поведения разнообразны: некоторые стремятся сделать город более "чистым", другие считают бездомных животных опасными.

Чтобы поймать и уничтожить животных, эти люди используют различные методы: ловушки, приманки с иголками внутри. Также некоторые ловят собак и подвергают их пыткам и издевательствам перед убийством. Трупы животных часто выбрасываются как мусор.

Они также применяют различные яды. Например, охлаждающие жидкости из автомобилей они разливают на снег, и животное, обладающее сладким вкусом, начинает его лизать, что приводит к отравлению. В таких случаях необходимо немедленно обращаться к ветеринару. Они также могут добавлять иголки, лезвия, гвозди в куски мяса или колбасы. Животное съедает такую пищу, и режущие предметы наносят ущерб его внутренним органам.

В ловушки часто попадают и домашние питомцы. При этом эксперты утверждают, что даже хорошо дрессированный питомец не может устоять перед соблазном на улице. Поэтому необходимо использовать мордочные поводки во время прогулки и следить за действиями собаки.

Бездомные собаки действительно представляют опасность. Например, в Новосибирской области за 2023 год было зафиксировано 6586 случаев укусов собаками и кошками. Об этом сообщает издательство BFM-Новосибирск, ссылаясь на управление Роспотребнадзора по региону.

По статистике, 65% людей получили укусы от домашних питомцев, 30% случаев связаны с бездомными собаками и кошками, а остальные случаи — от диких животных.

Чаще всего бездомными становятся те животные, которых бросили на улице или потеряли. Эти собаки и кошки в большинстве случаев не кастрированы или стерилизованы, что приводит к появлению нового поколения бездомных животных, рожденных уже на улице.