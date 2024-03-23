Хотите счастливого и уверенного ребенка: узнайте, как домашние питомцы становятся ключом к его успеху

Психолог Васильева рассказала, чему учит детей уход за домашними животными

0:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В процессе заботы о своих домашних питомцах дети осваивают навыки выражения эмоций и преодоления трудностей в своем развитии. Об этом сообщила психолог Евгения Васильева из Городского психолого-педагогического центра Москвы.

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"Позитивное воздействие животных на психическое и физическое состояние человека часто используется в анималотерапии, в рамках которой применяются занятия с участием обученных специально собак", — пояснила Васильева.

Она отметила, что если по каким-либо причинам невозможно завести домашнего питомца, но ребенок выражает желание иметь кошку или собаку, можно волонтерить в приюте и заботиться о животных.