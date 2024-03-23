Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Nature Communications: генетическая модификация иммунных клеток поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера
Хороший водитель так не делает: три ошибки новичков, которые раздражают опытных автомобилистов
Проверьте вашего тренера. Возможные признаки его непрофессионализма
Адам Вингард планирует снять третий фильм про Годзиллу и Конга
Ранние сорта арбузов "Турбо F1", "Атаман F1"
Пять средств для лица и тела, с которых здорово начинать утро
Многодетная мать пожаловалась на жизнь в разваливающемся общежитии Черногорска
Еще год россияне смогут въезжать в Тайланд без виз
Глава Банка России порекомендовала россиянам держать сбережения в рублях
Узнайте, что ваш кот пытается вам сказать: несколько тайных сигналов болезни, о которых вы не знали

Ветеринары рассказали, как понять, что кот болен

1:48
Зоосфера » Кошки

У любящего хозяина кота всегда возникает тревога, когда его питомец ведет себя необычно. Однако, как определить, что ваш кот действительно болен? В этой статье мы рассмотрим пять основных признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы выявить проблему и своевременно обратиться к ветеринару.

Ветеринары рассказали, как понять, что кот болен
Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Изменение аппетита

Изменения в аппетите могут быть одним из первых сигналов заболевания у кота. Если ваш питомец вдруг начал отказываться от еды или, наоборот, стал употреблять в пищу больше обычного, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Обратите внимание на изменения в количестве и качестве потребляемой котом пищи.

Изменение активности

Коты обычно имеют свои ритмы активности, и внезапное изменение этого ритма может указывать на то, что с ним что-то не так. Если ваш кот стал менее игривым, проводит больше времени в одиночестве или, наоборот, стал излишне возбужденным и раздражительным, это может быть признаком болезни.

Изменения в мочеиспускании

Проблемы с мочеиспусканием могут быть серьезным сигналом тревоги. Если вы замечаете, что ваш кот постоянно ходит в лоток или метит территорию вне его, это может указывать на инфекцию мочевыводящих путей или другие проблемы с мочевыделительной системой.

Изменения в шерсти и коже

Признаки изменений в шерсти и коже могут быть указанием на аллергии, паразитарные инфекции или другие проблемы здоровья. Обратите внимание на появление перхоти, облысения, сыпей или изменений в текстуре шерсти.

Изменения в поведении

Изменения в общем поведении кота, такие как появление странных звуков, судороги, задыхание или трудности с дыханием, могут быть признаком серьезных заболеваний, таких как сердечная недостаточность или проблемы с дыханием. 

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Идеальное место для толстянки: поставьте её туда и привлеките деньги в дом — улучшится финансовый достаток

При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.

Куда поставить толстянку в доме?
Зачем опрыскивать сад белизной?
Белизна является важным средством для борьбы с различными вредителями
Это растение цветёт до первого снега: создайте волшебную атмосферу в саду — настоящая жемчужина на вашем участке
Откажитесь от плинтусов: новый тренд в интерьере — парящие стены
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Раскрыта неожиданная причина срыва запуска "Союза" в последний момент: села батарейка
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Последние материалы
Ветеринары рассказали, как понять, что кот болен
Адам Вингард планирует снять третий фильм про Годзиллу и Конга
Ранние сорта арбузов "Турбо F1", "Атаман F1"
Пять средств для лица и тела, с которых здорово начинать утро
Многодетная мать пожаловалась на жизнь в разваливающемся общежитии Черногорска
Еще год россияне смогут въезжать в Тайланд без виз
Глава Банка России порекомендовала россиянам держать сбережения в рублях
Стоматолог-хирург Нимаев: у курильщика могут быть проблемы с приживанием зубного импланта
Диетолог Редина перечислила продукты, которые улучшают состояние кожи
CSA: ученые обнаружили, что черепа некоторых женщин-викингов имеют измененную форму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников