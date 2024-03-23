Настоящие гиганты: названы самые огромные породы собак, которые не оставят вас в беде

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Составлен топ самых больших собак

1:37
Зоосфера » Собаки

Собаки часто являются не просто питомцами, а верными спутниками, и выбор породы играет ключевую роль в определении характера и размеров будущего друга.

Составлен топ самых больших собак
Фото: openverse.org by nxb is licensed under CC BY 2.0.

В мире породистых собак существует подмножество пород, которые выделяются своим громадным размером. В этой статье мы рассмотрим топ самых огромных собак, которые поражают своей величественностью и внушительными размерами.

Сенбернар: эти великолепные собаки, происходящие из Швейцарии, славятся своим крупным телосложением и добродушным характером. Сенбернары могут достигать высоты до 70 сантиметров в холке и весить более 70 килограммов.

Ньюфаундленд: по прозвищу "португальский рыбак", эти собаки из Канады известны своей способностью плавать и спасать людей в воде. Ньюфаундленды обладают массивным телом и могут достигать веса более 60 килограммов.

Мастиф: эта английская порода славится своей мускулистой структурой и величественным видом. Мастифы обладают весом, который может превышать 90 килограммов, и они представляют собой впечатляющих стражей.

Ирландский волкодав: имея историю как охотничьи собаки и бойцовые псы, ирландские волкодавы впечатляют своими мощными конечностями и величественным обликом. Они могут достигать высоты более 80 сантиметров в холке и весить более 70 килограммов.

Тибетский мастиф: эти древние собаки из Тибета славятся своей огромной мускулатурой и импозантным видом. Тибетские мастифы могут весить более 70 килограммов и обладают сильным характером.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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