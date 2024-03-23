Как чистить уши кошке: даже не вздумайте использовать ватные палочки

Эксперты рассказали, как правильно чистить уши кошке

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Наши домашние питомцы не нуждаются в ежедневной очистке ушей, поскольку наличие ушной серы является нормой для здоровых кошек.

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Однако, если у вашего кота часто образуются отложения в ушах, это может быть признаком проблем со здоровьем. В таких случаях рекомендуется обратиться к ветеринару для выявления причины и назначения соответствующего лечения.

Обычно подобные проблемы могут быть вызваны ушным клещом или отитом. После постановки диагноза следует немедленно приступить к лечению, включая процедуру очистки ушей от черных и коричневых выделений.

Если вам необходимо самостоятельно почистить уши вашей кошке, убедитесь, что она находится в спокойном состоянии, а затем осторожно посадите ее на колени или другую устойчивую поверхность.

Затем используйте специальный гигиенический лосьон из ветеринарной аптеки, чтобы закапать его в ухо питомца. Проведите массаж основания уха. Гель будет собирать с собой грязь — удалите ее при помощи ватного диска.

Лишний гель ваша кошка сама вытряхнет из ушей.