Как чистить уши кошке: даже не вздумайте использовать ватные палочки

Наши домашние питомцы не нуждаются в ежедневной очистке ушей, поскольку наличие ушной серы является нормой для здоровых кошек.
Однако, если у вашего кота часто образуются отложения в ушах, это может быть признаком проблем со здоровьем. В таких случаях рекомендуется обратиться к ветеринару для выявления причины и назначения соответствующего лечения.
Обычно подобные проблемы могут быть вызваны ушным клещом или отитом. После постановки диагноза следует немедленно приступить к лечению, включая процедуру очистки ушей от черных и коричневых выделений.
Если вам необходимо самостоятельно почистить уши вашей кошке, убедитесь, что она находится в спокойном состоянии, а затем осторожно посадите ее на колени или другую устойчивую поверхность.
Затем используйте специальный гигиенический лосьон из ветеринарной аптеки, чтобы закапать его в ухо питомца. Проведите массаж основания уха. Гель будет собирать с собой грязь — удалите ее при помощи ватного диска.
Лишний гель ваша кошка сама вытряхнет из ушей.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.