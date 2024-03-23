Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подполковник ФСБ Филатов объяснил согласие террористов на полмиллиона рублей за расстрел в "Крокусе" психологической кодировкой
Шаман пообещал оплатить похороны и лечение пострадавшим после теракта
В Перми дом затопило фекалиями по вине управляющей компании
Эльвира Набиуллина: в экономике РФ сочетаются рост сбережений и активное потребление
Пять действительно хороших кремов для лица до 1000 рублей, которые используют звезды и советуют дерматологи
Ученые США разработали модель ИИ, которая ведет "внутренний монолог" перед ответом пользователю
Гинеколог рекомендовал всем беременным приобрести тонометр
Фитнес-тренер Юлия Хозяинова рассказала, кому подходит МФР
Авиабилеты за 1 доллар: новая турецкая авиакомпания объявила распродажу
Кошачий алкотрип: что делать, если кот напился валерьянки и начал буянить — действуйте быстро

Ветеринары объяснили, что делать с котом, который напился валерьянки

1:27
Зоосфера » Кошки

Владение домашними животными, включая кошек, несет с собой ответственность за их здоровье и благополучие. Иногда, несмотря на наши меры предосторожности, могут возникнуть ситуации, когда наши питомцы, будучи любопытными и исследовательскими по натуре, могут попасть в неприятные или опасные ситуации.

Ветеринары объяснили, что делать с котом, который напился валерьянки
Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одной из таких ситуаций может быть случайное употребление кошкой валерьянки. Валерьянка, известная своими успокаивающими свойствами у людей, может оказаться опасной для кошачьего здоровья, если употребляется в больших количествах. В случае, если ваш кот напился валерьянки, важно знать, как правильно действовать.

Оцените состояние кота: первым делом, оцените поведение и состояние своего кота. Признаки передозировки валерьянки могут включать в себя необычное поведение, сонливость, заторможенность, рвоту, диарею или даже судороги. Чем раньше вы заметите симптомы, тем быстрее сможете принять меры.

Немедленно обратитесь к ветеринару: в случае появления признаков отравления, важно обратиться к ветеринарному врачу. Проведение экстренного медицинского вмешательства может спасти жизнь вашего питомца.

Предотвратите подобные ситуации в будущем: после того, как ситуация будет разрешена, важно принять меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Храните все лекарства и средства, которые могут быть опасны для вашего кота, в недоступном для него месте.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Идеальное место для толстянки: поставьте её туда и привлеките деньги в дом — улучшится финансовый достаток

При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.

Куда поставить толстянку в доме?
Зачем опрыскивать сад белизной?
Белизна является важным средством для борьбы с различными вредителями
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы
Раскрыта неожиданная причина срыва запуска "Союза" в последний момент: села батарейка
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Откажитесь от плинтусов: новый тренд в интерьере — парящие стены
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Это растение цветёт до первого снега: создайте волшебную атмосферу в саду — настоящая жемчужина на вашем участке
Это растение цветёт до первого снега: создайте волшебную атмосферу в саду — настоящая жемчужина на вашем участке
Последние материалы
Фитнес-тренер Юлия Хозяинова рассказала, кому подходит МФР
Авиабилеты за 1 доллар: новая турецкая авиакомпания объявила распродажу
Были раскрыты удивительные свойства каркаде
51-летняя Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден вновь стали родителями
Путин: предварительно, украинская сторона подготовила террористам "окно" для перехода госграницы
Врач Шаповаленко рассказала, как определить грибок ногтей по ранним признакам
Миф о надежности старых машин: что на самом деле говорит эксперт
Правда ли, что кактус поливать практически не нужно?
New Atlas: ученые создали биоразлагаемый пластик на основе водорослей
Эмин Агаларов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в теракте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников