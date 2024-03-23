Как осчастливить собаку: несколько действенных советов для хозяев

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Кинологи рассказали, как сделать собаку счастливой

1:26
Зоосфера » Собаки

Каждый ответственный владелец стремится к тому, чтобы его верный пес был радостным.

Кинологи рассказали, как сделать собаку счастливой
Фото: Wikipedia by Sberlazza is licensed under Attribution 2.0 Generic

Оказывается, для достижения счастья у собак не требуется многое, как могло бы показаться. Достаточно заботы и внимания - и пес будет полон жизненного настроения.

Итак, какие конкретные шаги следует предпринять владельцу питомца?

Разнообразить рацион чем-то аппетитным: известно, что собаки обожают вкусняшки. Приятное угощение способно поднять настроение питомцу. При этом важно помнить о необходимости правильного питания собаки и стремиться к сбалансированному рациону: без этого пес не сможет чувствовать себя счастливым.

Предоставить псу возможность быть активным: многие питомцы страдают, если уровень их физической активности снижается по какой-либо причине. Не стоит ограничивать животное в беге, играх или даже рытье ям.

Ухаживать за шерстью: следите за состоянием шерсти вашего питомца. Регулярное расчёсывание не только положительно влияет на здоровье собаки, но и успокаивает её.

Защитить от паразитов: не забывайте обеспечить собаку защитой от клещей, блох и глистов. Используйте соответствующие средства защиты.

Избегать насилия при воспитании: в процессе воспитания не прибегайте к физическим наказаниям. Если вы будете бить собаку, она станет испуганной, несчастной и перестанет доверять вам как хозяину.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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