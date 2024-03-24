"Зови хоть чугунком": как поменять кличку питомцу

Бывает, что животное забирают из приюта и неизвестно, как его звали раньше. Ничто не мешает назвать питомца тем именем, которое нравится новому хозяину. Портал "Моё зверьё" рассказал, как это можно сделать, чтобы на психике котика или собачки эта перемена никак не отразилась.
Для начала нужно приласкать питомца и гладить его, называя новым именем. Можно подзывать любимца предлагая вкусняшки. Такие тренировки нужно проводить регулярно, чтобы котик или собачка привыкли к новой кличке. Старым именем питомца называть не нужно.
Собаки и кошки быстро привыкают к новой кличке. Главное, любить, заботится и баловать своего четвероногого друга.
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