Наказываем без боли и страха: названы самые правильные способы наказания собаки

Кинологи рассказали, как нельзя наказывать собаку

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Наказания — ключевой аспект в процессе воспитания домашних животных.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Чтобы наш четвероногий друг стал послушным, важно не игнорировать его проступки. Однако необходимо правильно и своевременно применять наказания.

В противном случае некоторые методы могут оказаться неэффективными, а другие могут вызвать ещё больше проблем.

Так, какие ошибки часто допускают неопытные владельцы? Например, наказание собаки сразу после того, как она подойдет к хозяину.

Некоторые люди поступают именно так: они призывают собаку и сразу же применяют наказание. Это кажется логичным. Но… это серьезная ошибка.

Призывать питомца с целью наказания может привести к тому, что собака начнет бояться приближаться к хозяину и перестанет отзываться на свое имя. Исправить такую ситуацию будет непросто.

Откладывание наказания — ещё одна распространенная ошибка.

Такой подход недопустим. Питомца нужно наказывать немедленно и прямо "на месте преступления".

В противном случае животное просто не поймет, за что оно наказывается: воспитание окажется неэффективным, а питомец, возможно, станет более агрессивным.

Физическое воздействие на собаку — неправильное и опасное действие.

Возможно, это даст результат, но цена будет очень высокой: наш друг может стать боязливым или агрессивным.

Иногда достаточно просто выговорить питомца. Можно временно лишить его чего-то вкусного. В крайнем случае можно ненадолго прижать его к полу. Однако бить собаку нельзя ни при каких обстоятельствах.