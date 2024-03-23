Наказываем без боли и страха: названы самые правильные способы наказания собаки

Наказания — ключевой аспект в процессе воспитания домашних животных.
Чтобы наш четвероногий друг стал послушным, важно не игнорировать его проступки. Однако необходимо правильно и своевременно применять наказания.
В противном случае некоторые методы могут оказаться неэффективными, а другие могут вызвать ещё больше проблем.
Так, какие ошибки часто допускают неопытные владельцы? Например, наказание собаки сразу после того, как она подойдет к хозяину.
Некоторые люди поступают именно так: они призывают собаку и сразу же применяют наказание. Это кажется логичным. Но… это серьезная ошибка.
Призывать питомца с целью наказания может привести к тому, что собака начнет бояться приближаться к хозяину и перестанет отзываться на свое имя. Исправить такую ситуацию будет непросто.
Откладывание наказания — ещё одна распространенная ошибка.
Такой подход недопустим. Питомца нужно наказывать немедленно и прямо "на месте преступления".
В противном случае животное просто не поймет, за что оно наказывается: воспитание окажется неэффективным, а питомец, возможно, станет более агрессивным.
Физическое воздействие на собаку — неправильное и опасное действие.
Возможно, это даст результат, но цена будет очень высокой: наш друг может стать боязливым или агрессивным.
Иногда достаточно просто выговорить питомца. Можно временно лишить его чего-то вкусного. В крайнем случае можно ненадолго прижать его к полу. Однако бить собаку нельзя ни при каких обстоятельствах.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.