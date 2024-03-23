Наказываем без боли и страха: названы самые правильные способы наказания собаки

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Кинологи рассказали, как нельзя наказывать собаку

1:37
Зоосфера » Собаки

Наказания — ключевой аспект в процессе воспитания домашних животных.

Кинологи рассказали, как нельзя наказывать собаку
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Чтобы наш четвероногий друг стал послушным, важно не игнорировать его проступки. Однако необходимо правильно и своевременно применять наказания.

В противном случае некоторые методы могут оказаться неэффективными, а другие могут вызвать ещё больше проблем.

Так, какие ошибки часто допускают неопытные владельцы? Например, наказание собаки сразу после того, как она подойдет к хозяину.

Некоторые люди поступают именно так: они призывают собаку и сразу же применяют наказание. Это кажется логичным. Но… это серьезная ошибка.

Призывать питомца с целью наказания может привести к тому, что собака начнет бояться приближаться к хозяину и перестанет отзываться на свое имя. Исправить такую ситуацию будет непросто.

Откладывание наказания — ещё одна распространенная ошибка.

Такой подход недопустим. Питомца нужно наказывать немедленно и прямо "на месте преступления".

В противном случае животное просто не поймет, за что оно наказывается: воспитание окажется неэффективным, а питомец, возможно, станет более агрессивным.

Физическое воздействие на собаку — неправильное и опасное действие.

Возможно, это даст результат, но цена будет очень высокой: наш друг может стать боязливым или агрессивным.

Иногда достаточно просто выговорить питомца. Можно временно лишить его чего-то вкусного. В крайнем случае можно ненадолго прижать его к полу. Однако бить собаку нельзя ни при каких обстоятельствах.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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