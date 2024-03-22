Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Вучич: западные спецслужбы знали о возможном теракте в Москве
Колхикум порадует вас обильным цветением до поздней осени
Шесть основных правил выбора зубной пасты
"Газпром-медиа" планирует создать семь кинокартин на основе "Волшебника Изумрудного города"
Депутат Госдумы Хамзаев назвал некорректным сравнение теракта в "Крокусе" и "Норд-Ост"
Телеканал "Россия": Почти весь концертный зал "Крокус Сити Холл" уничтожен
Стас Пьеха высказался о трагедии в Крокус Сити Холле
Ветеринары назвали полезные для собак продукты
Москва станет городом-курортом
Удивительный собачий нос: 10 интересных фактов

Всё что нужно знать про собачий нос

2:11
Зоосфера » Собаки

Нос собаки — это удивительный орган. Он служит не только для определения запахов, но и является индикатором здоровья питомца.

Всё что нужно знать про собачий нос
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Влажный нос не только элемент внешности собаки, он играет важную роль в ее способности чувствовать запахи. Секрет заключается в специальных железах, которые выделяют смазку, способствующую "разложению" запахов на составляющие. Благодаря этому собака способна различать даже самые тонкие ароматы.

В носу собаки находится несколько каналов: один из них предназначен для дыхания, а другой — для обоняния. Это объясняет их уникальную способность четко различать запахи.

Собаки не выдыхают через ноздри, вместо этого у них есть специальные щели в боковой части носа. Обратите внимание на эти анатомические особенности при следующей встрече со своим четвероногим другом.

Собака способна унюхать даже такие нюансы, как страх. Это связано с изменениями в пульсе и химическими реакциями в организме, которые даже сам человек не способен почувствовать.

Как и отпечатки пальцев у людей, отпечаток носа у собаки является уникальным и может использоваться для их идентификации. Этот факт подтверждает, насколько разнообразна и удивительна природа.

Интересно, что собакам проще научиться искать наркотики, чем, например, яблоки. Этот феномен до сих пор остается загадкой для кинологов и специалистов.

Сухой нос не всегда является признаком болезни у собаки. Важно помнить, что нос может высыхать во время сна.

Собаки используют обоняние для общения. Обнюхивание друг друга при встрече для них не просто приветствие, а настоящий способ обмена информацией и установления взаимоотношений.

Собачий нос может изменять свой цвет под воздействием солнечных лучей или постоянного контакта с различными поверхностями. Хотя эти изменения чаще всего не представляют опасности, важно внимательно следить за состоянием носа вашего питомца.

Обоняние собаки может ухудшиться в период ОРВИ или аллергической реакции, что делает их возможности чувствовать запахи менее эффективными.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Крот уйдёт на участок к соседу: просто закопайте это в саду — вредителю не понравится

Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.

Как избавиться от кротов?
На стройках России будут массово внедрять алюминиевую проводку
Алюминиевая проводка возвращается в сферу строительства. Эксперты: теперь она лучше медной и выгоднее
Налоговая ликвидирует бизнес шоумена Александра Реввы в России
Королева Камилла пожаловалась на младшего сына Кейт Миддлтон
Американские дроны-разведчики MQ-9 Reaper начали сыпаться с неба Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Российская промышленность начала самостоятельно выпускать тантал
Эвелина Блёданс высказазалась о дебоше Никиты Кологривого: "Кусают, когда популярность уходит"
В Китае рассказали, как Россия может помешать амбициозному проекту Британии
В Китае рассказали, как Россия может помешать амбициозному проекту Британии
Последние материалы
Депутат Госдумы Хамзаев назвал некорректным сравнение теракта в "Крокусе" и "Норд-Ост"
Телеканал "Россия": Почти весь концертный зал "Крокус Сити Холл" уничтожен
Стас Пьеха высказался о трагедии в Крокус Сити Холле
Всё что нужно знать про собачий нос
Ветеринары назвали полезные для собак продукты
Сотрудники ОМОН сообщают о возможной угрозе взрыва на парковке около "Крокуса"
Москва станет городом-курортом
Врач Айшат Идармачева объясняет, почему не нужно голодать перед анализами
Кошка кусается – причины
Чемпион ОИ Карелин призвал участвовать в Олимпиаде россиян, прошедших через дискриминационные требования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников