Удивительный собачий нос: 10 интересных фактов

Всё что нужно знать про собачий нос

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Нос собаки — это удивительный орган. Он служит не только для определения запахов, но и является индикатором здоровья питомца.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Влажный нос не только элемент внешности собаки, он играет важную роль в ее способности чувствовать запахи. Секрет заключается в специальных железах, которые выделяют смазку, способствующую "разложению" запахов на составляющие. Благодаря этому собака способна различать даже самые тонкие ароматы.

В носу собаки находится несколько каналов: один из них предназначен для дыхания, а другой — для обоняния. Это объясняет их уникальную способность четко различать запахи.

Собаки не выдыхают через ноздри, вместо этого у них есть специальные щели в боковой части носа. Обратите внимание на эти анатомические особенности при следующей встрече со своим четвероногим другом.

Собака способна унюхать даже такие нюансы, как страх. Это связано с изменениями в пульсе и химическими реакциями в организме, которые даже сам человек не способен почувствовать.

Как и отпечатки пальцев у людей, отпечаток носа у собаки является уникальным и может использоваться для их идентификации. Этот факт подтверждает, насколько разнообразна и удивительна природа.

Интересно, что собакам проще научиться искать наркотики, чем, например, яблоки. Этот феномен до сих пор остается загадкой для кинологов и специалистов.

Сухой нос не всегда является признаком болезни у собаки. Важно помнить, что нос может высыхать во время сна.

Собаки используют обоняние для общения. Обнюхивание друг друга при встрече для них не просто приветствие, а настоящий способ обмена информацией и установления взаимоотношений.

Собачий нос может изменять свой цвет под воздействием солнечных лучей или постоянного контакта с различными поверхностями. Хотя эти изменения чаще всего не представляют опасности, важно внимательно следить за состоянием носа вашего питомца.

Обоняние собаки может ухудшиться в период ОРВИ или аллергической реакции, что делает их возможности чувствовать запахи менее эффективными.