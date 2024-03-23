Лайфхаки владельцев: как отучить собаку подбирать еду на улице — работает на 100%

Кинологи рассказали, как отучить собаку подбирать еду на улице

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ваш пес ищет еду, когда вы гуляете с ним на улице? Это довольно распространенное поведение среди домашних животных, и не стоит слишком сурово карать их за это. Однако игнорировать такое поведение также не является лучшим вариантом.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сегодня мы поделимся с вами способами, как можно отучить вашу собаку от этой неприятной привычки.

Первый шаг — определение причины Прежде всего, важно выяснить, что стало причиной этой проблемы. Если поведение вашей собаки связано с ее здоровьем, лучше всего обратиться к ветеринару.

Если причина иная, то можно начать работать над изменением поведения.

Обучение собаки Ваша задача — научить вашего питомца двум основным командам: "можно" и "нельзя". Команда "можно" лучше всего учить дома.

Положите пищу для собаки в миску, но не давайте ей сразу же начинать обед. Подождите несколько секунд, а затем скажите "можно". Это поможет вашей собаке понять, что начинать есть можно только после вашего разрешения.

Команда "нельзя" требует больше времени и терпения.

Как только вы заметите, что ваша собака пытается что-то поднять на улице, четко скажите "нельзя". Потяните поводок, чтобы проявить свое неодобрение. Поощряйте правильное поведение лакомствами или похвалой. Так ваша собака поймет, что подбирать еду на улице неприемлемо.

Упражнения с командой "нельзя" лучше проводить на спокойном месте. Попросите друга разложить лакомства по земле, после чего выведите собаку на прогулку.

Проверьте, будет ли ваш питомец реагировать на лакомства на земле. Если да, скажите "нельзя" и аккуратно дерните поводок. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока ваша собака не перестанет обращать внимание на еду на земле.