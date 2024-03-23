Открой глаза на новую сторону красоты: несколько пород собак, которые вызывают споры о своей привлекательности

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Составлен топ самых некрасивых собак

1:41
Зоосфера » Собаки

Собаки — верные друзья человека, но красота их породы может варьироваться. В мире породистых собак существует целая палитра форм и размеров, и, как и в любой живописи, есть некоторые экземпляры, которые могут быть оценены по своей оригинальности и неповторимости.

Составлен топ самых некрасивых собак
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

В этой статье мы рассмотрим пять пород, которые могут вызвать разногласия во взглядах на красоту, но несомненно, обладают своим уникальным обаянием.

  • Китайская хохлатая собака: эта порода, также известная как "пуховый дракон", может вызывать смешанные чувства у людей. Их безволосое тело покрыто шерстью только на голове, хвосте и лапах, что создает уникальный внешний вид. Для некоторых это может показаться необычным или даже странным, но для поклонников этой породы их экзотичный вид и нежная натура являются частью их привлекательности.
  • Неаполитанский мастиф: свисающая кожа, морщины и массивная мускулатура делают эту породу неповторимой. Их выражение могучести и некоторая "грубость" внешности могут сделать их не самыми стандартно красивыми собаками, но это компенсируется их преданностью и добротой.
  • Мопс: с широко расставленными глазами, коротким носом и мощным телосложением мопсы могут попасть в список некрасивых пород. Однако их уникальный юмористический вид и дружелюбный характер привлекают многих любителей собак.
  • Шар-пей: Еще одна порода с особенной кожей — складки, которые создают эффект "скрученного" морщинистого покрывала. Этот внешний вид может показаться необычным и даже странным для некоторых, но для поклонников шар-пеев это является частью их привлекательности.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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