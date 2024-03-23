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Ваша кошка не считает вас достойным для разговора: эти советы помогут разговорить питомца

Кинологи рассказали, как научить кошку говорить

1:56
Зоосфера » Кошки

Говоря о домашних питомцах, многие из нас предпочитают собак, ибо они способны обучиться командам и даже некоторым словам. Однако, что если бы я сказал вам, что вашу кошку тоже можно научить "говорить"? Возможно, вы не услышите от кошки слов в прямом смысле, но они способны выражать себя различными звуками и жестами, если вы научитесь их понимать и правильно реагировать.

Кинологи рассказали, как научить кошку говорить
Фото: Wikipedia by LeaK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первоначально важно понять, что кошки не будут разговаривать как люди или даже собаки. Они не обладают голосовыми связками, способных к произнесению слов. Вместо этого они используют мяуканье, мурлыканье, фырканье и другие звуки, чтобы выразить свои желания, настроение и потребности.

Чтобы научиться понимать вашу кошку, вам нужно обратить внимание на ее поведение и звуки, которые она издает. Например, короткие, резкие мяуканья могут указывать на желание поесть или выйти на улицу. Мягкое, нежное мурлыканье часто означает удовлетворение или желание получить ласку. Обратите внимание на контекст и окружающую обстановку, чтобы правильно интерпретировать эти сигналы.

Далее следует учить кошку ассоциировать определенные звуки или жесты с определенными действиями. Например, вы можете использовать слово "еда" или щелчок пальцами, чтобы призвать кошку к миске. Постепенно, она начнет понимать эти сигналы и реагировать на них.

Важно подчеркнуть, что негативные методы обучения, такие как крики или наказания, неэффективны и могут навредить вашей связи с питомцем. Вместо этого используйте особые приемы, поощряя кошку лакомствами или лаской, когда она правильно реагирует на ваши сигналы.

Также стоит помнить, что каждая кошка уникальна, и то, что работает для одной, может не сработать для другой. Будьте терпеливы и наблюдательны, чтобы понять индивидуальные потребности и предпочтения вашего питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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