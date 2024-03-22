Почему собака перед сном начинает бегать по кругу: найдены причины странного поведения

Эксперты рассказали, зачем собака "нарезает" круги перед сном

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы когда-либо видели, как собака делает круги перед тем, как лечь спать, то наверняка задавались вопросом, почему она так делает.

Фото: openverse.org by Barbara L. Hanson is licensed under CC BY 2.0.

Это действие действительно кажется странным и вызывает любопытство. Однако поведение животных всегда имеет свои причины. В данном случае, это поведение связано с эволюцией.

Зачем собаки делают круги перед сном Как уже упоминалось ранее, корень этого странного поведения собаки можно найти в их эволюции. Несмотря на то, что собаки уже тысячелетия живут вместе с людьми, у них все еще сохраняются инстинкты.

У диких предков собак были естественные враги, объясняют эксперты. Например, неправильный выбор места для сна мог стать причиной гибели, если животное устроится на ядовитое насекомое или змею.

Такие "пробежки" перед сном помогали сделать место более безопасным путем какого-то рода "утрамбовывания".

Современные собаки, возможно, осознают, что их дом безопасен. Но инстинкты все еще помогают им чувствовать себя более комфортно и защищенно.