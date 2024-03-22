Почему собака перед сном начинает бегать по кругу: найдены причины странного поведения

Если вы когда-либо видели, как собака делает круги перед тем, как лечь спать, то наверняка задавались вопросом, почему она так делает.
Это действие действительно кажется странным и вызывает любопытство. Однако поведение животных всегда имеет свои причины. В данном случае, это поведение связано с эволюцией.
Зачем собаки делают круги перед сном Как уже упоминалось ранее, корень этого странного поведения собаки можно найти в их эволюции. Несмотря на то, что собаки уже тысячелетия живут вместе с людьми, у них все еще сохраняются инстинкты.
У диких предков собак были естественные враги, объясняют эксперты. Например, неправильный выбор места для сна мог стать причиной гибели, если животное устроится на ядовитое насекомое или змею.
Такие "пробежки" перед сном помогали сделать место более безопасным путем какого-то рода "утрамбовывания".
Современные собаки, возможно, осознают, что их дом безопасен. Но инстинкты все еще помогают им чувствовать себя более комфортно и защищенно.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.