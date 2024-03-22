Придется отдать кругленькую сумму: самая дорогая порода кошек

Ашера - самая дорогая порода кошек

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Самая дорогая порода кошек, за которую придется выложить приличную сумму — ашера, цена которой может достигать до $125 тыс.

Фото: openverse by cat-observer is licensed under CC BY 2.0

Эта порода чрезвычайно редкая, всего пять котят такого типа предлагает ежегодно заводчик в Лос-Анджелесе. По текущему курсу в пересчете на российские рубли это около 11 млн. За эти деньги можно купить, к примеру, маленькую однокомнатную квартиру в Москве.

Ашера внешне напоминает снежного барса, а по поведению и характеру схожа с кошкой породы саванна. Эта экзотическая порода является гибридом азиатской леопардовой кошки, домашней кошки и африканского сервала. По своему уму и ласке ашера ничем не уступает. Генетические тесты подтверждают, что эта кошка — представитель породы саванна, созданной задолго до нее.