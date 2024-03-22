Неожиданное объяснение: почему собаки очень сильно не любят велосипедистов?

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Стало известно, почему собаки лают на велосипедистов

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Зоосфера » Собаки

Исследователи зоопсихологии утверждают, что собаки, лающие на велосипедистов, могут реагировать на звук механизма велосипеда.

Стало известно, почему собаки лают на велосипедистов
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

По мнению специалистов, у собак слух более чувствителен, и звуки, которые они слышат, могут оказывать на них такое же воздействие, как скрежет железа по стеклу на человека.

Однако, помимо акустических факторов, поведение собак может быть обусловлено их инстинктами. Психологи полагают, что собаки начинают лаять на велосипедистов из-за чувства угрозы; вид велосипеда с высоким расположением человека на нем может вызывать у животных ощущение опасности.

Существует также предположение, что колеса вращающегося велосипеда являются для собак объектом непонятным и пугающим. Неведомое и непонятное часто вызывает у животных страх и агрессию, что может послужить причиной нападения на велосипедистов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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