Неожиданно, но это — правда: самые необычные продукты, за которые ваша собака скажет спасибо

Ветеринары назвали полезные для собак продукты

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы собак знают о стандартных продуктах для питания своих питомцев, таких как корма и лакомства. Однако мало кто осведомлён о том, что в рацион собаки можно включать и необычные продукты. Они могут оказаться полезными и разнообразить рацион вашего четвероногого друга.

Фото: Wikipedia by Austin Kirk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первым из неожиданных продуктов, которые можно давать собакам, являются ягоды. Многие ягоды, такие как клубника, малина и черника, богаты антиоксидантами и витаминами, которые могут укрепить иммунную систему и поддержать здоровье вашего питомца.

Другой необычный продукт — это овощи. Некоторые собаки с удовольствием едят морковь, брокколи и тыкву. Эти овощи содержат витамины и минералы, которые могут помочь в поддержании здоровья кожи, шерсти и зубов собаки.

Не менее важной является рыба. Богатая омега-3 жирными кислотами, рыба может помочь в укреплении сердечно-сосудистой системы собаки и поддержании здоровой шерсти и кожи.

Однако прежде чем добавлять новые продукты в рацион вашей собаки, важно убедиться, что они безопасны для нее. Некоторые продукты могут быть токсичными для собак, поэтому перед внесением изменений в диету собаки всегда лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом. Всегда помните о том, что разнообразие — ключ к здоровому питанию вашего питомца.