Не обижайтесь, это инстинкты: несколько плохих поступков, за которые на кошку не стоит обижаться

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Ученые рассказали о безобидных поступках кошек

1:28
Зоосфера » Кошки

Иногда у кошек возникают поведенческие проявления, которые могут раздражать их хозяев.

Ученые рассказали о безобидных поступках кошек
Фото: openverse.org by The Roaming Picture Taker is licensed under CC BY 2.0.

Некоторые люди могут подумать, что их четвероногие спутники делают это нарочно. Однако, часто действия пушистых друзей не имеют цели раздосадить своего хозяина или отомстить ему.

Существует несколько поведенческих моментов, которые могут вызывать раздражение у людей, но не стоит обижаться на питомца за них. Ведь в таких случаях кошка просто не может поступить иначе.

Кошки — это природные охотники, им важно оказаться в местах, где они могут хорошо разглядеть окружающее пространство. Поэтому пушистые создания часто стремятся взобраться как можно выше, на шкафы и полки, чтобы почувствовать себя в безопасности.

Такое поведение кошек объясняется их инстинктом. Некоторые комнатные растения могут быть опасны для питомцев, поэтому важно изучить, какие растения могут быть ядовитыми для кошек и удалить их из дома.

Кошкам нужно точить когти, и часто они используют мебель для этой цели. Это может происходить даже в том случае, если у вас есть когтеточка. Кошки — это животные, активность которых часто проявляется ночью. Изменить это поведение может быть сложно, поэтому важно не наказывать животное за такое поведение.

Не стоит злиться на кошку, если она начала пить из вашей чашки. Животное, вероятно, не осознает, что эта чашка не для него, но имеет потребность в питье.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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