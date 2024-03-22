Как научить канарейку петь: несколько эффективных стратегий для хозяев

Ветеринары рассказали, как научить петь канарейку

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Люди приобретают канареек из-за их прекрасного пения, однако не всегда удается найти певчего питомца.

Фото: Wikipedia by Josh Berglund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Прежде всего, стоит понять, что пение канареек, или кенаров, главным образом представляет собой ритуал самцов, направленный на привлечение самок.

Особенно мелодичны песни одиноких кенаров, так как при наличии партнера они могут замолчать.

Также стоит учесть, что канарейки перестают петь при снижении уровня тестостерона, что может произойти во время линьки или по мере старения.

После того, как вы привезли птичку домой, ей потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новому окружению. Этот период адаптации может продолжаться несколько недель. В этот период старайтесь не беспокоить птицу лишним вниманием, поскольку переезд в новое место уже сам по себе является серьезным стрессом для нее.

Обеспечьте птице просторную клетку с жердочками, правильное питание и оптимальную температуру окружающей среды, которая должна находиться в пределах 18-22 градусов Цельсия. Наилучшее время для начала обучения пению — период с момента вылупления до первой линьки, которая обычно начинается в возрасте 2-3 месяцев.

Сначала следует изолировать птичку от лишних шумов насколько это возможно. Хотя канарейки не могут копировать звуки так точно, как попугаи, они также стремятся к подражанию, поэтому для того чтобы научить их петь чисто, важно не допускать негативных примеров.

Знакомство с хорошими образцами также необходимо. Молодые птицы часто учатся петь, наблюдая за старшими представителями своего вида, поэтому рядом с ними часто помещают клетку с "опытным певцом". Также можно записать пение канарейки или скачать готовые аудиозаписи из интернета и воспроизводить их перед птицей, что стимулирует ее к подражанию.